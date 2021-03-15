MetroPOLL anketi! Seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor

MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinde katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonucuna göre yüzde 10'luk seçim barajını sadece yüzde 31 ile AK Parti ve yüzde 17.4 ile CHP geçebiliyor.

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MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, Şubat ayına ilişkin son seçim anketi sonuçlarını yayımladı. "Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre sadece AK Parti ve CHP'nin yüzde 10'luk seçim barajını geçebildiği görülüyor.

MetroPOLL anketine göre partilerin "kararsızlar dağıtılmadan" oy oranları:

AK Parti: % 31

CHP:% 17.4

İYİ Parti: % 9.5

HDP: % 8.9

MHP: % 7,2

DEVA Partisi: % 1,5

SP: % 1,1

Muharrem İnce'nin kuracağı parti: % 0,9