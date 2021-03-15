Bomba anket! Erdoğan'ın karşısında en güçlü aday Mansur Yavaş en büyük sorun ekonomi
OPTİMAR Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yarıştığı bir seçimde Erdoğan yüzde 41.2 alırken, Yavaş yüzde 36.7’ye ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 22.1’de kalıyor... Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi ve işsizlik olarak öne çıktı. İşte ayrıntılar...
Optimar Araştırma'nın 28 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaşan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Türkiye’nin gündeminde ne mi var dersiniz? Ne yeni anayasa, ne HDP’nin kapatılması ne de Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar belirleyici değil. Hatta yüzyılın salgını korona bile ikinci sıraya düşmüş durumda" dedi. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki en güçlü rakibini açıkladı. İşte o anketten çarpıcı sonuçlar...
En büyük sorun ekonomi ve işsizlik
Selvi, Türkiye'nin gündemindeki ilk sorunun yüzde 35.2 ile ekonomi, ardından koronavirüs, üçüncü sırada ise yüzde 16.1 ile işsizlik olduğunu belirterek, "Ekonomiyle işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise Türkiye’nin gündeminin yarısı ekonomi ve işsizlik. Geri kalan yarısında ise korona, eğitim, terör gibi başlıklar geliyor" ifadesini kullandı. Selvi, anketin sonuçlarına ilişkin olarak şu bilgileri verdi:
Ekonomideki sorunu kim çözer?
"Ekonomi ve işsizlik birinci gündem maddesi ama 'Bunu kim çözer?' diye sorulduğunda ankete katılanların yüzde 27.3’ü AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 15. Onu yüzde 6 ile İYİ Parti, yüzde 5.4’le MHP izliyor. Halk CHP’yi çözüm mercii olarak görmüyor. Ali Babacan’ın ekonomiyle ilgili yönü ön planda olduğu için daha yüksek bir oran beklerdim ama DEVA Partisi diyenlerin oranı yüzde 0.6.
Halk yeni anayasa için ne diyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla yeni anayasa, Türkiye’nin gündeminde yerini aldı. Muhalefet ise parlamenter sisteme dönüş için anayasa çalışmaları yapıyor. Peki halkımız bu konuda ne düşünüyor? Ankete katılanların yüzde 46.2’si 'Yeni anayasaya ihtiyaç var' derken, yüzde 35.6’sı 'Hayır' diyor. Yüzde 18.2’lik kararsız oranı ise az değil.