Bomba anket! Erdoğan'ın karşısında en güçlü aday Mansur Yavaş en büyük sorun ekonomi

Optimar Araştırma'nın 28 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaşan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Türkiye’nin gündeminde ne mi var dersiniz? Ne yeni anayasa, ne HDP’nin kapatılması ne de Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar belirleyici değil. Hatta yüzyılın salgını korona bile ikinci sıraya düşmüş durumda" dedi. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki en güçlü rakibini açıkladı. İşte o anketten çarpıcı sonuçlar...