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Bursa'da korkunç olay! Kızının çığlıklarını duyan anne şok oldu

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da 12 yaşındaki Vedat K. oyun oynarken 9 yaşındaki kardeşi Elif K.'nın üzerine kolonya döküp yaktı. Ağır yaralanan Elif K. hastaneye kaldırıldı.

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Dün akşam 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi, Karanfil Sokak'ta Elif K., adlı kız çocuğunun üzerine ağabeyi Vedat K. oyun maksatlı bir şişe kolonyayı döktü. Ardından da çakmağı çaktı. Küçük kızın, elbiselerinin alev alması üzerine çocuklar çığlık attı. Sesi duyan aile su ile alevleri söndürürken özel araç ile Elif K.  İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 2. derece yanıklar oluşan Elif K., 112 Acil Servis Ambulansı'yla Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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