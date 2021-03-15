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Beyoğlu'nda mührü kırılan kumarhaneye baskın

Daha önce polis ekipleri tarafından mühürlenerek kapatılan bir kıraathanede mührün kırılmasının ardından ekipler tekrar baskın düzenledi. 9 kişiye para cezası verildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’nda daha önce mühürlenen bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan kıraathaneyi takibe alan polis ekipleri, kapısının kapalı olduğunu, üst taraftan açılan bir başka kapı ile müşterilerin içeri girdiğini tespit etti.

Kıraathanenin güvenlik kamerasıyla da girişlerin izlendiği belirlendi.

Mühür kırıldı
Kıraathaneye baskın yapan ekipleri içeride 9 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda işyerinin daha önce de mühürlendiği ve mühür kırılarak tekrar açıldığı belirlendi.

9 kişiye 30 bin lira ceza
Olayla ilgili işyeri sahibi Z.Y. hakkında “Mühür Fekki” suçundan adli işlem yapılırken, işyerinde bulunan diğer 9 kişiye ise toplam 30 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

Kıraathane Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tekrar mühürlendi.

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