Sahte polis emekli noteri 2 milyon lira dolandırdı

Adana polisi emekli noteri FETÖ tehdidiyle yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 5 zanlıyı mağdur ile birlikte işbirliği yaparak 162 bin sahte Euro verip Şanlıurfa’ya kadar takip edip yakaladı. Birbirini suçlayan 5 zanlı tutuklandı.

Abone ol

Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan emekli noter Süleyman T.’yi (70) 20 Ocak’ta cep telefonuyla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, “Bankalar, FETÖ ile işbirliği yapıp, hesaplardaki paralarla örgüte finansman sağlıyor. Bankalardaki paranızı çekin, göndereceğimiz sivil ekiplere teslim edin. Paranız devlet güvencesinde olacak. Operasyon bittikten sonra paranızı geri vereceğiz” dedi.

Bunun üzerine Süleyman T., 28 Ocak’ta yanına gelen kişilere iki ayrı banka hesabından çektiği paraları zanlıların isteği üzerine Dolara çevirip toplam 180 bin Dolar olarak verdi. Ardından Süleyman T., boşandığı eşi hastalanınca tedavisi için Adana’ya geldi.

“Sen dolandırılmışsın. Polise git”

Süleyman T., burada da 26 Şubat’ta yanına gelen başka bir kişiye 701 bin TL değerinde 250 Cumhuriyet altınını teslim etti. Daha sonra kendisini yeniden telefonla arayan kişi, Süleyman T.’nin banka hesabında kalan 1 milyon lirayı daha vermesini istedi. Süleyman T., daha sonra şüpheliyi birkaç kez aradı ancak ulaşamadı. Süleyman T.'nin durumu anlattığı çocukları ve yeğeni, “Sen dolandırılmışsın. Polise git” dedi. Dolandırıldığını anlayan Süleyman T., 28 Şubat’ta polise giderek şikayetçi oldu.

Mağdur, polisle işbirliği yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Süleyman T.’den alınan paraların, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşayan Mehmet Kuş’a (41) verildiğini tespit etti. Polisin yaptığı çalışma sırasında Süleyman T.’yi yeniden arayan şüpheliler, kalan 1 milyon TL’yi istedi. Süleyman T., polisle birlikte işbirliği yapıp, parayı 162 bin Euro olarak vereceğini söyledi. Bunun üzerine şüphelilerle buluşmak için anlaşan Süleyman T., merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'ndeki bir ara sokağa gitti. Süleyman T., burada buluştuğu 2 kişiye bir çantanın içerisinde sahte 162 bin Euro’luk banknotları teslim etti. Süleyman T., bölgeden ayrılırken, polis ise müdahale etmediği şüphelileri takibe aldı.

Şanlıurfa'ya kadar takip edildi

Şüpheliler, Süleyman T.’den aldığı paralarla birlikte otomobille Şanlurfa’ya doğru yola çıktı. Polis, takip ettiği şüphelilerin aracını Şanlıurfa’ya girdiği sırada durdurdu. Araçtaki şüpheliler İlhan Dağ (36) ile yanındaki Hüseyin Dağ (33) gözaltına alındı. Öte yandan polis, Süleyman T.’nin paralarının toplandığı şüpheli Mehmet Kuş’u da yakaladı. Süleyman T.’den, Muğla’nın Datça ilçesinde 160 bin Dolar para aldığı belirlenen şüpheli Kadir Bat (21) ile 250 Cumhuriyet altını aldığı saptanan Halil Katılmış da (20), evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde, suçlamaları kabul etmedikleri ve birbirlerini suçladıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kuş, İlhan ile kuzeni Hüseyin Dağ, Kadir Bat ve Halil Katılmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.