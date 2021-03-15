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TV 100 canlı yayınında AK Partili ve CHP'li isim birbirine girdi! Stüdyoyu terk etti

TV100'de yayınlanan 'Şimdi Konuşalım' programında gergin anlar yaşandı. Eski CHP'li Milletvekili Ali Özgündüz ile AK Partili Mücahit Birinci birbirine girdi.

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TV100'de Hande Aydemir'in sunduğu 'Şimdi Konuşalım' programının konukları SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Siyaset Bilimci Tacettin Kutay, AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci ve LDP eski Genel Başkanı Com Toker ve CHP 24. Dönem Ali Özgündüz oldu.

"Papaz mısınız siz''
Program sırasında Eski CHP'li Milletvekili Ali Özgündüz'ün,  "Sizin burada işiniz CHP'yi mi tartışıyoruz?" sözlerine Tacettin Kutay, "Size ne beyefendi ne konuşacağımdan? Size günah mı çıkartıyoruz? Papaz mısınız siz?" diye yanıt vermesi sonrası programda gergin anlar yaşandı.

"Her hafta beni buluyorlar''
CHP'li Özgündüz de "Papazın şimdi bilmem neyi diyeceğim de... Konuşturma şimdi beni" dedi. Tacettin Kutay da "Her hafta beni nereden buluyor bunlar ya" diyerek Özgündüz'ün sözlerine tepki gösterdi.

AK Partili Mücahit Birinci de Özdemir'e "Bu nasıl tavır ya! 'Benim karşıma bu tür adamları çıkarmayın...' Nasıl tavır? Siz kim oluyorsunuz?" diyerek CHP'li Özgündüz'e yüklendi.

Stüdyoyu terk etti
Yaşananlar sonrası programın sunucusu Hande Aydemir, canlı yayına reklam arası verdi. Özgündüz de reklam arasının ardından programı terk etti.

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