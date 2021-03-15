Milan'a ağır darbe! Zirveden uzaklaşıyor

İtalya Serie A'da Napoli, konuk olduğu Milan'ı tek golle mağlup etti ve rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

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İtalya Serie A 27. hafta kapanış maçında Napoli, deplasmanda Milan'ı 1-0 mağlup etti. Kritik maçta Napoli'ye 3 puanı getiren gol 49. dakikada Matteo Politano'dan geldi.

Bu sonucun ardından Gennaro Gattuso'nun takımı son 4 haftada üçüncü kez kazandı ve ilk 5 yarışında iddiasını sürdürdü. Zirve yarışında büyük yara alan Milan ise lider Inter'in 9 puan gerisinde kaldı.

Milan'da maça ilk 11 başlayan Hakan Çalhanoğlu 60 dakika sahada kaldı. Milli futbolcunun yerine oyuna dahil olan Antre Rebic 90. dakikada kırmızı kart gördü.