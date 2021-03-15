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Ümraniye'de inşaat malzemeleri deposunda yangın

Elmalıkent Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Depo içerisinde bulunan bir kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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İstanbul Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan inşaat malzemeleri deposunda yangın çıktı.

Depoda bulunan kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoda bulunan inşaat malzemelerine sıçradı.

Kısa sürede kontrol altına alındı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan depoda kimsenin olmadığı öğrenilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Bir mahalle sakini, "İlk önce araba tutuşmuş, arabadan sonra depoya sıçradı yangın. İçeride hiç kimse yok. İlk alevleri yukarıdaki bir kadın gördü zaten. O itfaiyeyi aradı. Sunta deposu burası." şeklinde konuştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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