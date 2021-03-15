Maç sırasında Di Maria'nın evi soyuldu! İlk görüntü basına sızdı

PSG - Nantes maçı sırasında evine hırsız giren Di Maria'nın o esnada ailesinin de evde olduğu ortaya çıktı. Di Maria, bu olaydan dolayı 62. dakikada oyundan alınarak apar topar stattan ayrılıp eve gitti.

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Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Nantes'a mağlup oldu ve liderlik şansını kullanmadı.Paris ekibinde maça ilk 11 başlayan Angel Di Maria, 62. dakikada oyundan alındı ve duş almadan stadyumdan ayrıldı. RMC Sport'un haberine göre, maç sırasında sportif direktör Leonardo ile Mauricio Pochettino arasındaki kısa görüşme sonrası Di Maria'ya oyundan alındı.

Paris Saint-Germain, Angel Di Maria’nın ailesinin “çok şiddetli” bir soyguna uğradığını ve bu yüzden Arjantinli futbolcunun çabucak ailesinin yanına gönderildiğini açıkladı. İlk gelen haberlerde Arjantinli futbolcunun stattan ayrılma nedeninin evine silahlı hırsızların girmesi ve ailesinin de soygun esnasında alıkonulması durumu iddia edildi.

İlk görüntü basına sızdı

Angel Di Maria'nın evine ulaştıktan sonraki ilk görüntüsü basına sızdırıldı. Arjantinli oyuncunun ailesinin iyi olduğu ve bir kayıp yaşanmadığı bu kare ile beraber kesinlik kazandı.

Kasanın içini boşalttılar

Le Parisien'in haberine göre Di Maria'nın ailesinin hırsızlık anında evde olduğu ve hırsızlar eve girdiğinde hiçbir şey duymadıkları açıklandı. Hırsızlar eve girince üst kattaki kasanın içini boşalttılar. Durumun fark edilmesi üzerine eve hemen polis ekipleri gönderildi.

''Enerji düşüklüğü yaşadık''

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Mauricio Pochettino, "Bu bir bahane değil ama maçın ikinci yarısında bir enerji düşüklüğü yaşadık. Maçtan sonra soyunma odasında futbol dışı başka şeyler hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.