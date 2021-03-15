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Alarm zilleri 9 il için çalıyor! Gözler Kabine'de yeni yasaklar mı geliyor?

 Koronavirüs risk haritası bugün değişecek. Hangi illerde renk değişimi olacak? Yeni kısıtlamalar gündemde mi? Merak edilen soruların yanıtı Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nda netleşecek. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında kademeli normalleşme adımlarındaki son durum ele alınacak. Bazı illerde vaka sayılarında artış var. Mutasyonlu virüs vakalarında da benzer bir artış söz konusu. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.

Aşı çalışmaları

Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Sağlık Bakanlığı kademeli normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni haritayı bugün yayınlayacak. İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis ve Artvin ise geçtiğimiz hafta yüksek riskten çok yüksek riskli kategoriye geçmişti. Açıklanacak haftalık haritada söz konusu 9 il yine çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.

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