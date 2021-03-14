Dolar ne olur? İşte altında yeni hedef

Finansal Yatırım Uzmanı Songür Ulus, dolar için Merkez Bankası'nın faiz kararının beklenmesi gerektiğini söyleyerek 3. dalga uyarısında bulundu. İşte altın ve dolardaki son durum;

Abone ol

Finansal Yatırım Uzmanı Songür Ulus, dolar kurundaki hareketlilik için Merkez Bankası'nın faiz kararına işaret etti. Faiz artışı yapılmadığı taktirde dolar tarafında 3. dalga hareketinin başlayacağını ve hedefin bu kez 8.90'lara kadar yükselebileceğini söyleyen Ulus, MB'nin bu riske karşı bir kez daha faiz artışı yapabileceğini ifade etti. İşte dolar ve altındaki muhtemel senaryolar;

Dolar ve altın tarafında nokta atışlarıyla bilinen Finansal Yatırım Uzmanı Songür Ulus, dolar kurunda 3. dalga için uyarıda bulundu. Merkez Bankası'nın bir kez daha faiz artışını pas geçmesi dalga boyunun 8.90'lara kadar çıkabileceğini söyleyen Ulus, geçtiğimiz hafta 7.21'lere kadar bir geri çekilme yaşanabileceği uyarısında bulunduklarını ve bunun da gerçekleştiğini ifade etti.

İşte Ulus'un dolar kuruna ilişkin analizi;

Bu soruya cevap vermek için siyasi konjektür veya jeopolitik konumu değerlendirmek te gerekir ama bizim konumuz sadece teknik analiz olduğu için bu yorumları pas geçip sadece grafiğe bakacağız.





2018 Ağustos ayında zirvesini 7.2169 ile yaptıktan sonra TCMB nin ardı ardına yapmış olduğu doğru hamleler ile ( sıkı para politikası- faiz artışı v.b. ) 7 ay süreli bir düzeltme sürecine giren kur Şubat 2019 tarihinde 2. Defa denediği 5.10 desteğini kıramadığı için buradan yukarı yönlü bir trend başlattı. Ardı ardasına gelen TCMB yönetimsel hataları ve sonrasında dünyayı saran COVID salgını ile beklediğimiz FIBO %161,8 değeri olan 8.5045 e Ekim ayı içinde gitti ve buradan tekrar doğru adımları atan TCMB sayesinde bir düzeltme sürecine geçti.

İlk düzeltme gerçekleşti

Bu süreç içinde şahsi fikrimiz şuydu. Eğer FIBO %161,8 değeri üzerinde haftalık kapanış olması durumunda USDTRY’nin bir üst FIBO %261,8 değeri olan 10,58 değerine gidebileceğini ama o an için bu değerin kırılmasını beklemediğimizi ve buradan tekrar hedef değer olan 7.21 ler seviyesine kadar bir düzeltme olması gerektiğini beyan etmiştik. Evet bu değer geldi ama daha da aşağı sarkarak bizi yanılttı. 6.87 dip değerine değmeden yukarı dönen kurda hedefin öncelikle 7.55 sonrasında ise 7.80 olacağını beklemiştik ve bu değerle çok hızlı görüldü. Şimdi bizi ne bekliyor sorusu çok kısaca cevaplayalım.

Dövizde gözler faiz kararında

Kur eğer bu haftaki TCMB PPK toplantısı sonrası beklendiği gibi 125-250 baz puanlık bir artış sonrası muhtemelen tekrar 721 altına gidip 2’li dip için geri çekilecektir. Olurda PPK sonrası TCMB pas geçer ve faiz artışı yapmaz ise muhtemelen 7.80 bu sefer tutmaz ve 8.54-8.90 arasına kadar 3. Dalga için bir hareket olacaktır.

Faiz artışı yapılabilir uyarısı

Şahsi görüşüm Ocak ve Şubat aylarını pas geçen TCMB nin yükselişini koruyan enflasyon rakamları ve son olarak ta IMF in tüm dünya MB bankalarına şok faiz artışlarına hazırlıklı olmaları uyarısı gereğince pas geçmeyeceğini ve piyasayı domine etmek ve kuru kontrol etmek için faiz artışı yapacağını ve kuru tekrar 7.21 civarına ve hatta daha altına iteceğini düşünüyorum.

Altında son durum!

Ağustos 2016 yılında gördüğümüz düşük seviyenin ardından uzun süreli bir yükseliş trendi başlatan #XAUUSD Yılı başlangıcında arka arkaya gelen sancılı haberlerle ( ABD nin İran komutanını vurması ve sonrasında dünyayı saran COVID-19 salgını sebebi ile ) 2019 yıl başında orta / uzun vade için vermiş olduğumuz FIBO %423,6 değeri olan 2.028 USD değerine Ağustos 2020 tarihinde ulaşmıştı. Herkesin salgın esnasında bütün dünya MB'larının bastığı ve basacakları para sebebi ile ons altında 2.300$- 2.500$ hedefleri verirken biz eğer buralar görülecekse muhakkak ons altının FIBO %261,8 değeri olan 1.697 $ aralığına geri dönmesi ve burayı kendisine bir destek olarak teyit alması gerektiğini söylemiştik. Bu iddiayı ortaya attığımızda elimizdeki grafiğe attığımız FIBO değerlerine bakarak konuşmuştuk ve yanılmadık. Grafikte tüm değerleri görebilirsiniz.

Şimdi bundan sonra ne olur kısmına dönelim. Eğer #XAUUSD beklendiği gibi bir uzun vadeli yükseliş daha yaşayacaksa artık bu FIBO %261,8 değerinin kabaca en fazla 25 $ altı civarlarında tutunmalı ve buradan hızlıca 1.750-1.800 USD değerine tepki vermelidir. Eğer bu tepkide 1.750 $ değeri geçilemezse ki ilk denemede geçmesini açıkça beklemeyiz o zaman esas beklediğimiz senaryo olan 12-18 haftalık bir konsolidasyon süresine ihtiyaç duyacağız demektir. Eğer bu süreç içindeki zig zaglı git geller esnasında aşağıda 1.670 $ değeri ( aşağı yönlü ) yukarıda 1.800 $ değeri ( yukarı yönlü ) kırılırsa trend oluşumu başlamış demektir.

Kısaca 1.690 $ civarı maliyetlenen yatırımcı 1.750 $ civarı kar al yapmalı ve tekrar alım için 1.700 $ altını beklemelidir. Olurda 1.750 $ geçilirse hedef 1.800 $ olur.