ATV Müge Anlı Tatlı Sert Abdurrahman Çığ çıplak resimleri! İsa Akman ve eşi kimdir?

TÜRKİYE ikinci Palu vakası denilen Müge Anlı Tatlı Sert'teki olayı konuşuyor. Abdurrahman Çığ eniştesi İsa Akman'ın tecavüzüne uğrayıp çıplak resimleri çekilen kişi... İşte olayın detayları:

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TÜRKİYE Burdur Doğanbaba köyünde yaşayan Çığ ailesinin başına gelenleri konuşuyor. Hatırı sayılır bir mal varlıkları olan aile, 20 yıllık enişteleri İsa Akman ile kabusu yaşadılar. Sapkın enişte İsa Akman, önce baldızını taciz ediyor, son olayda ise kayın biraderi Abdurrahman Çığ'a tecavüz ediyor. Sadece bu kadar da değil. Palu ailesinden beter denilen olaylar zinciri içinde Suriyeli bir gelin ve taciz vakası da var. İşte Müge Anlı'da ekrana gelen Çığ ailesinin yaşadıkları:

Hayli karmaşık olan olayları aktarırken sizlere mağdurlar hakkında bilgi verelim. Yukardaki fotoğrafta görmüş olduğunuz kişi Burdur'da yaşamını sürdüren baş mağdur Abdurrahman Çığ. Kendisi 40 yaşında evlenip yuvasını kurmak isteyen biri. Ablasının eşi olan İsa Akman olaya dahil olunca korkunç olaylar zinciri başlamış.

Yukarda fotoğrafını gördüğünüz kişi ise Sevgi Çığ... Sapkın enişte İsa Akman'ın eski eşi... 2.5 ay önce 43 yaşındaki İsa Akman'dan boşanmış. Sevgi Çığ, İsa Akman ile 17 yaşında görücü usülü ile evlenmiş. Biri 19 diğeri 17 yaşında 2 çocukları var. Sevgi'nin kocasıyla ilgili yaşadığı ilk şok bir taciz olayı olmuş. Eşi İsa Akman, evli olan baldızı Havva'ya sarkıntılık yapmış. Baldızı onun yolladığı mektubu eşine gösterince de iki bacanak arasında kavga çıkmış.

Palu ailesinden beter denilen olaylar zinciri Çığ ailesi oğulları Abdurrahman Çığ'ı evlendirmek isteyince başlıyor. Enişte İsa Akman devreye giriyor ve kısmetin bağlı deyip kayın biraderini önce Afyon'da bir hocaya götürüyor. Burada okutup üfletip kısmet açma parası olarak 3 bin lirası alıyor. Bu süreçte eniştesi İsa, Abdurrahman'a evlendireceğini söyleyip sürekli kredi çektirmiş. Parça parça tam 500 bin TL'lik senet imzalatmış.

Suriyeli gelin ile mutfakta çıplak ilişki

Enişte İsa Akman, sonunda Abdurrahman'a bir kız buluyor. Bu kız Suriyeli ve Abdurrahman ile onu Antalya'da tanıştırıp Burdur'daki köylerine götürüyor. Abdurrahman evlendiğini düşünürken enişte İsa Suriyeli gelin ile çıplak bir şekilde mutfakta aileye yakalanıyor. Suriyeli gelin Abdurrahman'ı terk edip giderken enişte de ona 10 bin TL kredi çektiriyor.

Ormana götürüp tecavüz etmiş

Abdurrahman'ın iddiasına göre eniştesi Suriyeli gelin vakasından sonra ondan yine para istiyor. Eniştesinden korkan Abdurrahman da evden kaçıyor. Enişte İsa Akman onu buluyor ve bir ormana götürüp tecavüz ediyor. Elinde tehdit için belge bulunsun diye de çıplak bir şekilde resimlerini çekiyor.

Sapkın damat İsa Akman henüz ortaya çıkmış değil. Müge Anlı 'gel bakayım buraya' diyerek yayına davet etti. 43 yaşındaki sapkın enişte Erdek'te şoförlük yapıyor. Bu hafta canlı yayına çıkıp çıkmayacağı büyük merak konusu.