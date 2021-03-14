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Düzce'de Afganistan uyruklu şahısların tartışması kanlı bitti

DÜZCE'de bir kişi, yaşadıkları tartışmanın ardından maket bıçağını arkadaşının ağabeyine defalarca kalbine saplayarak öldürdü.

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Olay, Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan’daki savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve aynı evde yaşayan Nur Muhammet, kardeşi Kasım Muhammet ve arkadaşı Ali Muhammedi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma daha daha alevlenip kavgaya dönüşünce, Ali Muhammedi eline aldığı maket bıçağını, arkadaşının ağabeyi olan Nur Muhammet’in kalbine defalarca sapladı. Yaralanarak kanlar içinde yere yığılan ağabeyini gören Kasım Muhammet, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, Nur Muhammet’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, katil zanlısı Ali Muhammedi’yi ise gözaltına aldı.

Gözyaşlarına boğuldu
Kasım Muhammet ise, gözlerinin önünde öldürülen abisinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden Nur Muhammet'in cenazesi, nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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