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Türkiye 14 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 132 bin 425 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, can kaybı 29 bin 489 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Mart 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 132 bin 425 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 852 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 68 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya çıktı.

Toplam test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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