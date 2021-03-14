BB Erzurumspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olurken; karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Çıktığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde puan kaybeden Trabzonspor, haftayı 52 puanla 4. sırada kapattı. Üst üste 5. maçında da puan kaybı yaşayan BB Erzurumspor ise puanını 27'ye çıkardı.

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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın çalıştırdığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor karşılaştı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçın ilk devresinde her iki takım da pozisyon bulmakta güçlük çekerken; son bölümlerde mücadele bir hayli hareketlendi ancak gol sesi çıkmayınca iki taraf da birer puana razı oldu.

Lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde 4. sırada kalan Trabzonspor, haftayı 52 puanla kapattı. BB Erzurumspor ise puanını 27 yaparken; kazanamama serisi de 5 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında BB Erzurumspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak.