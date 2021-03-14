İngiltere'den itiraf gibi rapor: Tanklarımız NATO'nun en kötüsü

İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası Savunma Komitesinin hazırladığı raporda; zırhlı kara birliklerinin başını çeken İngiliz tanklarının NATO'daki müttefiklere göre en kötü seviyede oldukları ifade edildi. Rusya ile silahlı girilecek olası bir çatışma durumunda tankçı birliklerinin arasındaki muharebenin büyük bir olasılıkla yenilgiyle sonuçlanacağı belirtildi.

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İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası Savunma Komitesinin hazırladığı raporda; Rusya ile silahlı bir çatışma durumunda tankçı birliklerinin arasında gerçekleşebilecek bir muharebenin İngiltere lehine sonuçlanmayacağı, İngiliz ordusunun yenilgi alabileceği belirtildi.

Belgede, "Eğer İngiliz ordusu, Doğu Avrupa'da eşit bir düşmanla yani Rusya ile savaşmak durumunda olsaydı şüphesiz dünyanın en iyileri arasında olan askerlerimiz, derin bir utanca sebebiyet veren, eskiyen ve hatta eskimiş zırhlı araçlarla savaşmak zorunda kalırdı" ifadelerine yer verildi.

Raporu hazırlayanlar, zırhlı araçların çoğunun 30 yaşın üzerinde olduğunu, mekanik olarak pek güvenilir olmadığını, ateş gücü bakımındansa modern topçu ve füze sistemlerine göre ciddi şekilde geri kaldıklarını ve havadan yeterli destek almadıklarını belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı ve ordu yönetiminin zırhlı araç filosunun yenilenmesi gerektiğini bildiğini ancak modernizasyon programlarının başarısızlığının teçhizatın giderek daha da eskimesine yol açtığını ifade eden parlamenterler, bu durumun ordunun genel potansiyelini ve savaş gücünü 'özellikle Rusya gibi potansiyel olarak eşit düşman karşısında' etkilediğini sonucuna vardı.

Rapora göre; Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana İngiliz zırhlı araç filosu düzenli olarak küçüldü. 1990'da İngiltere'de 1200 ana muharebe tankı mevcutken, şimdiki tank sayısı ise 227 ve bu araçlar acil modernizasyona ihtiyaç duyuyor.