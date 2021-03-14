BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35
HABER /  YEREL

Denizli'de sahte içki faciası! Su şişesinde getirmiş

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evinde içtiği sahte içkiden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet B. (42) yaşamını yitirdi.

Abone ol

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan aşçı Mehmet B. dün akşam saatlerinde, evinde içtiği sahte içkinin ardından rahatsızlandı. Eşi Özlem B., 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istedi. Ambulansla Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırılan  Mehmet B., doktorların  tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Mehmet B.' nin sahte içkiden yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

İçkiyi su şişesinde getirdi

Mehmet B.' nin  ölümünün ardından başlatılan soruşturmada eşi Özlem B.' nin ifadesinde 2 gün önce  eşinin su şişesinin içinde eve sahte içki getirdiğini, içtikten sonra fenalaştığını söylediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da taş ocağındaki trafoda patlama; 1’i ağır 3 yaralı
Olay yeri Denizli! "Kız arkadaşıma yan gözle baktı" deyip bıçakla yaraladı
HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı
Kayseri'de sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer: Alperen'i annesi ile gömdük
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri
14 Mart Tıp Bayramı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'dan art arda açıklamalar
Selçuk Geçer fena uçtu: Dolar asıl şimdi patlayacak kur 14-16 TL olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına: Bu fedakarlığınızı asla unutmayacağız
Kocaeli Derince'de iğrenç olay! Gençler adım adım takip edip ortaya çıkardı
"Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nda teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi
Yorumlar