14 Mart Tıp Bayramı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'dan art arda açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı programına video mesaj ile katıldı. Sağlık çalışanlarına seslenen Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır." dedi. Bakan Koca da "Bugünlerde istisnasız insanlık gördü ki hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır" ifadelerini kullanarak meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı video mesajda sağlık çalışanlarına, "Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır." diye seslendi. "En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız" diyen Erdoğan, "Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız." diye konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Salgın, bize 'olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir.

- Hamdolsun ülkemizde, insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği, yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik.

- Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık.

- En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız..

- Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız.

- Hiç şüphesiz Covidle mücadelede bu başarıda en büyük pay, gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır.

- Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum.

14 Mart Tıp Bayramı programında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yıllar sonra anılacak bugünlerde hekimlerin neler yaptığını anlatan nesillerin olacağını söyledi. Meslektaşlarının bayramını kutlayan Koca, "Herkes kabul etti ki bize ihtiyaç varsa biz amasız, fakatsız, en gözü kara halimizle oradayız. Milletimiz adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi. Bakan Koca şunları kaydetti:

İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten yetkin kadrolardır. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var. Yıllar sonra küresel salgın yılları olarak anılacak bu günlerde sizlerin neler yaptığını anlatan nesiller yetişecek. Hekime her zaman ihtiyaç var. Allah hekime muhtaç etmesin, eksikliğini de göstermesin derler.

"Hekimler hastanın nabzını tuttuğu kadar..."

Gece gündüz demeden çalışan bu kutsal görevi büyük fedakarlıkla yerine getiren varlıkların en şereflisi insana hizmet onurunu göğsünde taşıyan meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutlarım. Bugünlerde istisnasız insanlık gördü ki hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Hekimler hastanın nabzını tuttuğu kadar toplumun da nabzını tutabilen misyona sahiptir.

"Herkes kabul etti"

Herkes kabul etti ki bize ihtiyaç varsa biz amasız, fakatsız, en gözü kara halimizle oradayız. Milletimiz adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum.