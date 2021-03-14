İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan yalnız bırakmadı

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Abone ol

Bir süredir kalp sağlığı sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlanıyor. Merhum Servet Soylu için ilk tören Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde düzenlendi. Öğle namazına müteakip Servet Soylu'nun cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında çok sayıda isim katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birlikte çok sayıda bakan, milletvekili, vali ve belediye başkanı da törende hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı kısa konuşmada, "'Öncelikle musallada şu anda Hakk'a uğurladığımız Servet annemize Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. İnsanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için kalıcıdır. Hizmetler devam ettiği müddetçe hayırla yad edilirler. Servet annemiz de böyle evlatlar yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisinde hakka yürüyor." dedi.

Cenaze namazının tamamlanmasının ardından omuzlara alınan Servet Soylu'nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na doğru yola çıkarıldı. Süleyman Soylu’nun da tabuta omuz verdiği görüldü. Servet Soylu’nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan defin işlemi yapılırken de Soylu'yu yalnız bırakmadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.

Servet Soylu'nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı. Öte yandan Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.