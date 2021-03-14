Fenerbahçe'de Mesut Özil koltuk değneklerini attı

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı maçta ciddi şekilde sakatlanan Mesut Özil, dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.

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4 Mart’taki Antalyaspor maçında ayak bileğine aldığı darbe sonucu ciddi şekilde sakatlanan ve o günden bu yana koltuk değnekleri ile yürüyebilen Fenerbahçeli Mesut Özil, dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.

Hürriyet'in haberine göre önümüzdeki hafta salon çalışmalarına başlayacak olan yıldız futbolcu 1 ay sonra sahalara dönecek.