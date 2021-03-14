THY'den Türkiye'ye uçuşu bulunan yolculara "Türkiye'ye Giriş Formu" uyarısı

TÜRKİYE'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerekiyor.Abone ol
Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir."