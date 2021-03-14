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Milyonların gözü kabine toplantısında! Erdoğan açıklayacak kapanma olacak mı?

Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından artan vaka sayılarıyla birlikte kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak konusu oldu. Milyonlarca esnafın gözü yarın Beştepe’de olacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin öncelikli gündem maddesini 1 Mart’ta başlayan kontrollü normalleşme süreci oluşturacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, koronavirüsün Türkiye’deki bir yıllık seyrinin ele alınacağı toplantıda, en kritik başlık, Erdoğan’ın “Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri karar almada zorluyor. Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız” sözleriyle gündeme gelen kısıtlamalar olacak. Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Kabine toplantısında “şimdilik” yeniden kapanmaya dönük bir karar çıkmayacağı belirtilirken, alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölüm sayılarında öngörülemez artış olması durumunda kısıtlamaların bir sonraki toplantıda yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.

"Gerekli uyarıları yapıyoruz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, en son tedbirin kapanma olması gerektiği görüşünde:

“Tedbirli süreç devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecini iyi götürüyoruz. Esnaf da vatandaş da bilinçlendi. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Esnafımız çok duyarlı, tedbirlere uyuyoruz. Esnafımız ‘Bir daha kapanırsak perişan oluruz’ diyor.”

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