Türkiye 13 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 150 bin 98 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12, can kaybı 29 bin 421 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Mart 2021 Cumartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 150 bin 98 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 841 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 65 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 287 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a çıktı.

Toplam test sayısı 34 milyon 993 bin 578'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12, vefat sayısı 29 bin 421, ağır hasta sayısı 1350 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.