Nükhet Duru kaç yaşında aslen nereli kolundaki dövmede ne yazıyor

Nükhet Duru Ankara doğumlu olsa da baba tarafında aslen Niğdelidir. Nükhet Duru 66 yaşında ve bir çocuk annesi.

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Türkiye onu Nükhet Duru olarak tanısa da 19 Mayıs 1954’te dünyaya geldiğinde annesi Güzide Hanım ve babası Kemal Bey ona Müberra Nükhet adını verdiler. Soyadları Duru’dur ama nüfus memuru yanlışlıkla ‘Durum’ yazar. Bu yanlışlık Müberra Nükhet daha küçükken düzeltilir. Müberra ismi daha bir süre nüfus kağıdında kalır. Ta ki bu küçük kız ‘Nükhet Duru’ adıyla meşhur oluncaya kadar. Müberra ismi resmi işlemlerde sorun çıkarınca nüfus kağıdından da çıkarılır.

Kolundaki dövmede oğlu ve onun kardeşleri var

Nükhet Duru'nun kolunda bir dövme var. O dövmede ne yazdığını şöyle anlatmıştı:

-Oğlum Cem’in ve kardeşlerinin baş harfleri. Dikran’ın ilk eşi Ceyn’den Cem’in bir abisi ve ablası var. Luli (Aleksandra) ve Marc. Şimdi yeni bebeğin harfini de ekleyeceğim. Cem’in tüm kardeşleriyle görüşüyorum, hepsini çok seviyorum.

Nükhet Duru'nun estetikleri

66 yaşında olan Nükhet Duru, yaşlanmayan sanatçılardan biri. Elbette bunda estetiklerin de rolü var. Yüzüne botoks dışında bir şey yaptırmamış. Estetikleriyle ilgili şunları söylüyor:

-Medikal estetiği kullanırım ve kullanacağım da! Sezaryenle başladım, göğüsle bitirdim. Yüzümde hiçbir estetik operasyon yok. Alnıma 2 yılda bir botoks yaptırıyorum. Yapı olarak kırışan bir cildim yok. Rahmetli annemin de öyleydi. Elim çabuk benim. Kendi saçlarımı boyarım. Arkadaşlarıma röfle bile yaparım. Dikiş, nakış bilirim, örgü örerim, takı yaparım.

Nükhet Duru evlilikleri

Nükhet Duru ilk evliliğini 1987 yılında Dikran Masis’le yapar. Bu evlilikten oğlu Cem dünyaya gelir. Nükhet Duru ve Dikran Masis evliliği 3.5 yılda sona erer ve ünlü sanatçı 1991 yılında boşanır.Nükhet Duru ikinci evliliğini 1995’te Özalp Birol’la yapar. Bu evlilik de ancak 4 yıl sürer. 1999 yılında boşanan Nükhet Duru bir daha nikah masasına oturmadı.

Medyadan sakladığı oğlu Cem Masis

Nükhet Duru'nun oğlu Cem Masis medyadan uzak bir isim. 30 yaşında olan Cem Masis babası ile çalışıyor. Ünlü sanatçı oğlunu medyadan sakladığını belirterek şöyle diyor:

-Oğlumla ilgili çok konuşmuyorum. Hayat boyu onu medyadan sakladım. Onun benim şöhretimi taşıması gerekmiyor çünkü. Bazı arkadaşları, Nükhet Duru’nun oğlu olduğunu bile bilmez. Buna hiç ihtiyaç duymadı. Şahsiyeti çok güçlü bir çocuk. Ona çok aşığım. Ama bu aşkla onu asla rahatsız etmem.