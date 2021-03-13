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Ünlü sunucu Uğur Önver'e miras tuzağı! Onu kandıramadılar ama avukat paraları kaptırdı

CNN TÜRK Spikeri Uğur Önver, dolandırıcıların hedefi oldu. 'Yabancı ülkedeki yakınınızdan miras kaldı' diyen şahıslar, ünlü sunucu Uğur Önver'i tuzağa düşüremedi ama bir avukat, dolandırıcılara 47 bin 500 dolarını kaptırdı.

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CNN TÜRK'ün haberine göre miras dolandırıcıları CNN TÜRK Spikeri Uğur Önver'i de tuzağa düşürmeye çalıştı. Önver, "Bir mail geldi bana. Benin diye bir Afrika ülkesinden avukat. Kendini Andre Bolin diye tanıtıyor. Diyor ki 'Bizim ülkemizde bir vatandaş, Alex Jose Önver, benim soyadım gibi. Eşiyle, kızıyla trafik kazasında vefat etti, 6 buçuk milyon doları bıraktı. Onu size vermek istiyoruz.' Sakın böyle bir şeye kanmayın. Kimse kimseye para vermez" dedi.

Dolandırıcılar CNN TÜRK Spikeri Uğur Önver'i tuzağa düşüremedi ama eski bir avukatı kandırdılar. Emekli Avukat Ahmet T., sosyal medyada Agostinyo Almiro isimli kişiyle tanıştı. Ölümcül hastalığı olduğunu iddia eden Almiro, 9 milyon 700 bin dolarlık servetini hayır için dağıtmak istediğini ve kendisine göndereceğini söyledi. İlerleyen süreçte emekli avukat internetteki yazışma arkadaşının öldüğü haberini aldı.

Haberi veren ise Almiro'nun Gana'daki sözde avukatıydı. Emekli Avukat Ahmet T.'ye miras kaldığını söyleyerek işlemler için bir adamını gönderdi. Şüpheli Paskal, transfer ücreti olarak Ahmet T.'den 47 bin 450 dolar aldı.

Dolandırıldığını anlayan Ahmet T., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Ahmet T. ile kafede buluşan Pascal, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 8'inci duruşmada karara bağlandı. Mahkeme sanık Lissuba Junior Pascal'ı zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti ve 625 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

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