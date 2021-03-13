Tuğrul Türkeş MHP'yi ima etti Bahçeli'nin danışmanı sert çıktı sırtlanlarla iş tutan köpekleri sevmem

Tuğrul Türkeş'in gazeteci Levent Gültekin'e yönelik saldırıda MHP'yi işaret etmesi ortalığı karıştırdı. Kendisine tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'e esprili bir şekilde Türkeş, "Ben küçük köpekleri severim" dedi. Yıldıray Çiçek'ten "Sırtlanlarla iş tutan köpekleri sevmem!" cevabı geldi.

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Gazeteci/Yazar Levent Gültekin, 8 Mart’ta HalkTV'deki programı öncesi 25 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Levent Gültekin’in, MHP’nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş’i eleştirmesinin hemen ardından saldırıya uğraması dikkat çekmişti.

Türkeş saldırıyla ilgili MHP'yi işaret etti

Gültekin’e yönelik saldırı sonrasında, Gazeteci/Yazar Barış Pehlivan’a açıklamalarda bulunan AK Parti Ankara Milletvekili ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, "Ben Tuğrul Türkeş olarak bu saldırıları yapmayacağıma göre, CHP ya da AK Parti yapmayacağına göre, maalesef mantık bir yeri gösteriyor” demişti.

“Gerçekten utan ve gerçekten MHP hakkında sus artık Tuğrul Türkeş”

Tuğrul Türkeş’in bu sözleri üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesindeki bugünkü köşesinde Tuğrul Türkeş’i ağır ifadelerle eleştirdi. “Gerçekten utan ve gerçekten MHP hakkında sus artık Tuğrul Türkeş” diye yazan Yıldıray Çiçek, "Tuğrul Türkeş'in geçmişi siyasi utanmazlıklarla doludur" ifadelerini kullandı.

"İş MHP’ye gelince dilin, kalemin niçin hiç durmuyor"

Tuğrul Türkeş'e "babanın hiç mi aziz hatırasına, ülkülerine saygın yok?" diye soran Çiçek, "Levent Gültekin’in alçakça ifadelerine gelince saman altından su yürütüyorsun da, iş MHP’ye gelince dilin, kalemin niçin hiç durmuyor, hemen piyasaya açılıyorsun?" dedi.

"'MHP' demedim ki, yarası olan gocunur"

Bu tartışmalar günde damga vururken Odatv'nin telefonla ulaştığı Tuğrul Türkeş kendisine yapılan eleştirilere yönelik, "Ben Halk TV'ye yaptığım açıklamada 'MHP' demedim ki, yarası olan gocunur" dedi. Türkeş "Bu açıklama, size yönelik ağır eleştirilere bir yanıt niteliğinde mi?" sorusuna ise esprili bir üslupla "Ben küçük köpekleri severim" yanıtını verdi.

Ayrıca Tuğrul Türkeş, “cevap” niteliğinde denebilecek bir açıklamayı da Odatv'ye gönderdi. Türkeş, “Evdeki küçük köpekler ve onların alışkanlıkları” başlıklı açıklamasında dikkat çeken bazı ifadeler yer aldı.

Türkeş, gönderdiği açıklamasında, “Ben şahsen evdeki küçük köpeklere çok acırım. Onlar acizliklerinin farkında oldukları için haybeye bir yaygara tuttururlar ve bunun bir neticesinin de olmayacağını bilirler. Onların tek derdi sahibine yaranmaktır; bir ödül bisküvisi kapmak hatta sahibini ziyadesi ile memnun edebilirse yağlı bir kemik bile nasiplerinde olabilir. O garipler bu küçük ödüller için büyük yaygaralar kopartırlar” ifadelerini kullandı.

Türkeş açıklamasının son bölümünde de, “Bu yazı gizli bir mana veya mesaj içermemektedir. Sakın ola kimse gazetede web sitesinde bana köpek demiş diye bir şeyler yazmasın” diye yazdıktan sonra, “Ama böyle diyen birileri olursa da ‘Yarası olan gocunur’ Türk atasözünü de esirgemeyiz” sözleriyle yazısını tamamladı.

Bahçeli'nin basın danışmanı Çiçek'ten jet yanıt: Sırtlanlarla iş tutan köpekleri sevmem!"

Türkeş'in sert sözlerine yanıt MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek'ten geldi. Çiçek Twitter sayfasından Türkeş'e "İnsanlar köpek sever ama menfaatleri için "Bir kemiğin ardından saatlerce yol giden" köpek olmamalı... Menfaatleri için köpekleşmemeli.. En azından değerlere karşı köpekteki sadakatin % 1'i olmalı... Ben sadakatli, vefalı köpekleri severim. Sırtlanlarla iş tutan köpekleri sevmem!" diye yanıt verdi.