Oğulcan Çağlayan'ın kadro hasreti

Galatasaray'da 3 maç cezası biten Oğulcan Çağlayan, 3 maçtır kadroya giremiyor. 24 yaşındaki oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'ın deplasmanda Kayserispor'la oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

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Sezon başında Çaykur Rizespor'la sözleşmesini tek taraflı feshederek Galatasaray'a katılan ve bu nedenle Tahkim Kurulu tarafından 3 maç men cezasına çarptırılan Oğulcan Çağlayan'ın cezası bitti.

Galatasaray'ın ligde oynadığı Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarında cezasını tamamlayan golcü oyuncu, sonraki 3 maçta kadroya alınmadı.

Bu süreçte MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-2 yenilen Galatasaray, sahasında Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor'la oynayacak Sarı-Kırmızılılar'da Çağlayan Kayseri'ye götürülmedi.

17 Ocak'tan beri forma yüzü göremiyor

Bu sezon 12 maçta forma giyen Oğulcan Çağlayan en son Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenildiği karşılaşmada forma giydi. 9 maça ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki oyuncu Gençlerbirliği, Konyaspor ve Trabzonspor ağlarını birer kez sarstı.