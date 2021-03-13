Trabzonspor'dan Berat Özdemir açıklaması
Trabzonspor, Berat Özdemir'in sakatlık nedeniyle BB Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı.Abone ol
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Alanyaspor maçında sakatlanan Berat Özdemir, Erzurum'a götürülmedi.
Bordo-Mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir’in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" ifadeleri yer aldı.