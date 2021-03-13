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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşında vefat eden annesi Servet Soylu için, baş sağlığı mesajı yayımladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Servet Soylu için yarın öğle namazını müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Soylu, daha sonra da Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek.

Cenaze haberini alan Bakan Soylu, hastaneye geldi. Hastane girişinde bekleyen ilgililer, Bakan Soylu'ya taziye dileklerini iletti. Hastane önündekilerle bir süre konuşan Soylu, daha sonra hastaneye giriş yaptı.

Başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.  Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.''

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