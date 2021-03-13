Özlem Zengin'den Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın'a tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ayasofya Camii Baş imamı Mehmet Boynukalın'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tweetine tepki gösterdi.

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Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Tokat Milletvekili Avukat Özlem Zengin oldu. Zengin, "Ayasofya Camii imamı böyle bir konuda tweet atmamalı, doğru bulmuyorum. En azından 8 Mart'ta yapmamalıydı. Ama yine söylüyorum bu tweeti asla doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu tweeti asla doğru bulmuyorum"

AK Partili Zengin, Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: "Sizin için kısasta hayat vardır" ilahi düsturudur. Sürekli "kadın cinayetleri vurgusu kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır" tweetine tepki göstererek "Ayasofya Camii imamı böyle bir konuda tweet atmamalı, doğru bulmuyorum. En azından 8 Mart'ta yapmamalıydı. Ama yine söylüyorum bu tweeti asla doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Melih Bulu "Bizim Dostumuz, arkadaşımızdır"

Öte yandan AK Partili Özlem Zengin, Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanması sonrası protestoların hedefinde olan Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim dostumuz, arkadaşımızdır." ifadelerini kullandı.