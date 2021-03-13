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İstanbul’da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı

Üsküdar Küçük Çamlıca’da Osmanlı Dönemi padişahlarından 2. Mahmut’un av köşkü olarak kullandığı tarihi köşk satılığa çıkarıldı. 190 yıllık tarihi köşkün satış fiyatı ise 85 milyon lira olarak belirlendi. Satışa çıkarılan tarihi köşk havadan görüntülendi.

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1831 yılına ait devir kayıtları bulunan Üsküdar Küçük Çamlıca’daki tarihi köşk görenleri mest ediyor. Osmanlı padişahlarından 2. Mahmut’un sekiz sene boyunca av köşkü olarak kullandığı yapı mevcut sahipleri tarafından yeni alıcısıyla buluşturulmak üzere satışa çıkarıldı. 6780 metrekarelik arsa üzerinde yer alan ve 3 kattan oluşan tarihi köşkün toplamda 660 metrekarelik kapalı alanı da mevcut. Mimari yapısı ve tarihi açıdan arz ettiği önem ile dikkatleri üzerine çeken köşk 6 oda 2 salondan oluşurken satış fiyatı ise 85 milyon lira olarak belirlendi.

“2. Mahmut burayı av köşkü olarak kullanıyormuş”

Geçmişi 1831’li yıllara dayanan tarihi köşk hakkında bilgiler veren Danışman Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Köşk İstanbul’un en gözde noktalarından biri olan Çamlıca’nın etekleri üzerinde yer alıyor. Bu köşkü değerli kılan en önemli noktalardan birisi 2. Mahmut zamanında yani 1831 yılından kalan kayıtların ele geçirilmiş olması. O dönemde 2. Mahmut burayı 8 yıl boyunca av köşkü olarak kullanmış” dedi.

“Evin içerisine mutfak yaptırılmamış”

Köşkün geçmişi hakkında bilgileri aktarmaya devam eden Başaran, “Köşk daha sonrasında Türkiye’nin ilk dermotoloğu tarafından 1831 yılında satın alınıyor. Evi satın alan aile ve yakınları uzun süre bu evde birlikte yaşıyor. Köşkle ilgili dikkat çeken bir başka nokta ise köşk içerinde mutfak olmamasıdır. O dönemde hizmetliler ve kahyalar kaldıkları müştemilatta hazırlayıp servislerini sunmuşlar. Kayıtlara göre evin alan Dermotolog Talat Bey’de bu düzeni bozmayarak evin içerisine mutfak yaptırmamıştır” diye konuşan danışman Başaran, köşkü satışa çıkaran ailenin bir isteği olduğunu belirterek, “Bu köşkü satın alacak kişinin buradaki yapıyı yaşattırmalarını istiyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.

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