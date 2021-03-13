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Welinton: İlk geldiğimde sorunlar yaşadım ama...

Beşiktaşlı Welinton, "İlk geldiğimde, ön eleme maçlarında adaptasyon sorunu yaşamış olabilirim ama sonrasında yükselen bir form grafiğim olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

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Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 63 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Welinton, "Bizim için çok büyük bir maç oldu, iyi bir skor. Özellikle de golüm takıma galibiyet getirdiği için çok mutluyum" dedi.

"İlk geldiğimde, ön eleme maçlarında adaptasyon sorunu yaşamış olabilirim ama sonrasında yükselen bir form grafiğim olduğunu düşünüyorum. Şu anda da profesyonel anlamda kendi kalitemi ortaya koyduğumu düşünüyorum."

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