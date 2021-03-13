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Atiba Hutchinson: Bu galibiyeti savaşarak kazandık

Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, Başakşehir maçını yorumladı, "Bugün büyük bir maçtı. Bu galibiyeti savaşarak kazandık" dedi.

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Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, 3-2'lik Başakşehir maçını yorumlarken; "Bugün büyük bir maçtı. Zorlu bir fikstüre başlıyoruz. Üç puan ile bu fikstüre başladık. Kendi oyunumuzu oynadık. Oyunu domine ettik. Kontra ataklarda rakibe fazla pozisyon vermedik. Maç git gelli oldu. Sonunda kazanan biz oldurk. Bu galibiyet çok öz güven veriyor. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

"Bu galibiyeti savaşarak kazandık" diyen Kanadalı, "Şampiyonluk yolu bu tarz maçlardan geçiyor. Maç maç bakıyoruz: Önümüzde bir kupa maçımız var. Konsantrasyonumuz ve özgüvenimiz çok yüksek" ifadelerini kullandı. 

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