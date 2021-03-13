İspanyollar Belhanda için kapışıyor! İki talibi birden çıktı

İspanyol basını, Real Betis ve Sevilla'nın bonservisi elinde olan Belhanda için yarıştığını yazdı.

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Younes Belhanda'ya kulüpler yavaş yavaş talip olmaya başladı. Galatasaray'ın mukavelesini feshettiği Younes Belhanda'ya İspanya'dan iki kulüp talip oldu. İspanyol basını, Real Betis ve Sevilla'nın bonservisi elinde olan Belhanda için yarıştığını yazdı. Belhanda'nın bonservisinin elinde olması İspanyolların iştahını kabartmış durumda.

Öte yandan Younes Belhanda, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde eski takım arkadaşları ve teknik heyetle olan bir fotoğrafını paylaşan Faslı oyuncu, "Sizinlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim’e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" dedi.