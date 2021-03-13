İstanbul'un kralı Sergen Yalçın! Önüne geleni tokatlıyor

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de kendi şehrinin tüm takımlarını mağlup etti! Sergen Yalçın'ın talebeleri, İstanbul ekipleri ile oynadığı 6 maçtan da zaferle ayrıldı.

Abone ol

Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Adım adım şampiyonluğa koşan Kara Kartal, bu sezon İstanbul takımlarına da hiç acımadı. Sergen Yalçın'ın talebeleri bu sezon kendisi dışında 5 İstanbul ekibinin daha yer aldığı Süper Lig'de rakiplerine tüm maçlarda galip gelerek büyük bir avantaj sağladı.

Sezonun ilk yarısında 3-2 mağlup ettiği Medipol Başakşehir'i dün yine aynı skorla deviren siyahbeyazlılar, Fenerbahçe'yi de 29 Kasım 2020'deki gol düellosunda 4-3 ile geçti. Kasımpaşa'yı 3-0, G.Saray'ı da 2-0 yenen Beşiktaş, Karagümrük karşısında da sahadan 4-1'lik skorla ayrılmıştı.

Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak

Gelecek hafta F.Bahçe'yi evinde ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, sonrasında da 4 Nisan'da Kasımpaşa maçı ile İstanbul serisine devam edecek. İstanbul takımlarına karşı bu sezon toplam 6 maça çıkan ve toplam 19 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece 8 gol gördü. Beşiktaş, İstanbul mücadelelerinin en kritiğine ise 40. haftada G.Saray karşısında çıkacak.

Gaziantep FK mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Başakşehir deplasmanında karşılaşmayı tribünden takip eden Sergen Yalçın, 90 dakika boyunca oldukça heyecanlıydı. Maçın bitimiyle birlikte saha içinde toplanan siyah-beyazlı futbolcular, Sergen Yalçın’ın bulunduğu locaya giderek teknik direktörlerini alkışladı. Sergen Yalçın da oyuncularının bu jesti karşısında ellerini kaldırarak oyuncularını kutladı.

İşte Beşiktaş'ın kazandığı o maçlar

21.11.2020 Beşiktaş-Başakşehir 3-2

29.11.2020 F.Bahçe-Beşiktaş 3-4

04.12.2020 Beşiktaş-Kasımpaşa 3-0

17.01.2021 Beşiktaş-G.Saray 2-0

21.01.2021 F.Karagümrük-Beşiktaş 1-4

12.03.2021 Başakşehir-Beşiktaş 2-3