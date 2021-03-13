Barcelona 17'lik Yusuf Demir'i transfer etmek istiyor

Dünya devi Barcelona, Rapid Wien'in 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Demir'i kadrosuna katmak istiyor.

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Barcelona'da Joan Loparta'nın seçilmesiyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan yönetim, genç yeteneklere de yöneldi. Rapid Wien'de forma giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir için Barcelonalı yetkililer, yeni başkan Laporta'ya olumlu bir rapor sundu.

ESPN'de yer alan habere göre, 10 numara mevkisinde oynayan Yusuf için Rapid Wien'in en az 10-15 milyon euro bonservis bedeli istendiği ifade edildi.

Rapid altyapısından çıkan Yusuf Demir, alt yaş kategorilerinde Avusturya milli takımında oynadı. Yusuf, A milli takım kararını ise henüz vermedi.