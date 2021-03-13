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Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı

Demirören Haber Ajansı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle meclise gelen ve Türkiye’de ilk olarak başlattığımız sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK’a ait otoparkları ücretiz kullanabilmesi uygulaması 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

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SAĞLIK çalışanlarının İSPARK A.Ş.'ye ait olan otoparklardan ücretsiz yararlanması için hazırlanan teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mart ayı 3'üncü toplantısında onaylandı.

İBB Meclisi'nde alınan kararla, sağlık çalışanları İstanbulkart ile tüm toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz olarak 30 Haziran 2021 tarihine kadar kullanabilecek. Karardan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.

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