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Antalya'da husumetlisinden kaçan adamı hırsız zannedince dayak attılar

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da film gibi bir olay meydana geldi. Husumetlisinden kaçıp apartmana sığınan adam, burada hırsız zannedilince bina sakinleri tarafından hastanelik edildi.

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Olay saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde 25 yaşındaki Hüseyin S., iddiaya göre husumetlisinden kaçarken 93. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmana sığındı.

Husumetlisi tarafından yakalanmamak için girdiği apartmanda panik ile kapıları zorlayan şahıs, apartman sakinleri tarafından hırsız zannedilince darbedildi. Apartman sakinleri, genci darbettikten sonra polis ekiplerini olay yerine çağırdı.

Elinde platin takılıydı...
Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahalesini yaptı ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, Hüseyin S.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp kaynaklı yaralanma meydana gelirken elindeki platinin de etkisi ile çıktığı görüldü.

Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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