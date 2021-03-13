Beşiktaş'a 13 maçtır penaltı yok Cüneyt Çakır'dan tartışılacak karar

Beşiktaş, konuk olduğu Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, Larin'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda, oyunu devam ettiren hakem Cüneyt Çakır'a isyan etti. Yorumcular o pozisyona bakın ne dedi.

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Spor Toto Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş’ta ikinci yarıda yaşanan bir pozisyon sonrasında büyük tepki vardı.

Sağ kanattan gelen ortaya hareketlenen Larin, Başakşehirli Rafel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular pozisyonun ardından uzun süre itirazda bulunsa da maçın hakemi Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi.

Kocadağ: VAR'dan da gelmeyen 2 tane penaltı var

Konuyla ilgili konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Bugün kazandığımız için mutluyuz ama VAR'dan da gelmeyen 2 tane penaltı var diye düşünüyorum. Bunların değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. Bağırıp, çağırıp seviyesi düşük benzetmelerle ne hakem camiasını ne de Türk futbolunu yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum. Bizim de tarzımız bu şekilde değil" dedi.

Deniz Çoban: Tartışmasız penaltı

Karşılaşmanın ardından pozisyonu yorumlayan isimler ise Rafael müdahalesinin penaltı olduğu görüşünde birleşti. Eski hakem Deniz Çoban, “Bu bir çelme. Başka bir izahı var mı? Tartışmasız penaltı.” derken, Güntekin Onay ise, "İçerde kalabalık izledik, çok net herkes şimdi VAR devreye girecek ve penaltı verecek dedi ama VAR devreye girmedi, çok ilginç" ifadelerini kullandı.

Abdullah Yılmaz: Çok açık penaltı

Mücadeledeki kritik kararları yorumlayan eski hakemlerden Abdullah Yılmaz; "Rafael'in Larin'e müdahalesi çok açık penaltı." şeklinde konuştu. "Ben bu tür pozisyonlarda oyuncunun dengesine bakıyorum" diyen Ali Gültiken de "Dengesi bozulmuş, demek ki penaltı" dedi.

Beşiktaş 13 haftadır penaltı kullanmıyor

Beşiktaş liderliğe yükseldiği Kayserispor maçından bu yana 13 maçtır penaltı kullanmıyor. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz haftalarda da bazı pozisyonlarda penaltı bekledi ancak hakemler orta noktayı göstermedi.

Beşiktaş'ın daha önce oynadığı Konyaspor maçında Welinton'un çekildiği pozisyonda, Yeni Malatyaspor maçında NKouda’ya yapılan müdahalede ve Denizlispor maçında ceza alanı içindeki elle oynama pozisyonunda penaltı itirazları yaşandı.

Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasının 52. dakikasında sağ kanattan Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta Welinton'un kafa vuruşunda top dışarı çıktı. Welinton, pozisyonda çekildiğini belirterek hakeme tepki gösterdi. Hakem Halis Özkayha, VAR hakemiyle konuştuktan sonra pozisyonu devam ettirdi.

Malatya deplasmanına çıkan Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 88. dakikasında Yeni Malatyaspor ceza sahası içerisinde yerde kalan N'Koudou'nun pozisyonunda penaltı bekledi ancak maçın hakemi Halis Özkahya oyunu devam ettirdi.