Belhanda'dan taraftarı duygulandıran veda mesajı

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.Abone ol
Belhanda, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray - Sivasspor maçının ardından yönetimi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Faslı yıldız, bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Yayınladığı veda mesajında; takım arkadaşlarına ve teknik direktör Fatih Terim'e teşekkürlerini ileten 10 numara, yönetimi ise es geçti.
İşte Belhanda'nın veda mesajı:
Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim.
Desteğiniz için teşekkürler
Hocam Fatih Terim'e teşekkürler
Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler
Çalışanlara teşekkürler
Taraftarlara teşekkürler
Sizleri asla unutmayacağım..