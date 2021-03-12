BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,53
HABER /  SPOR

Belhanda'dan taraftarı duygulandıran veda mesajı

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Abone ol

Belhanda, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray - Sivasspor maçının ardından yönetimi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Faslı yıldız, bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Yayınladığı veda mesajında; takım arkadaşlarına ve teknik direktör Fatih Terim'e teşekkürlerini ileten 10 numara, yönetimi ise es geçti.

İşte Belhanda'nın veda mesajı:

Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim.
Desteğiniz için teşekkürler
Hocam Fatih Terim'e teşekkürler
Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler
Çalışanlara teşekkürler
Taraftarlara teşekkürler
Sizleri asla unutmayacağım..

ÖNCEKİ HABERLER
Demba Ba attığı golden sonra neden sevinmediğini açıkladı
Kritik verileri paylaştılar! DSÖ'den flaş Covid-19 aşısı açıklaması
Melike'ye ispirto içirdi ölünce de gömdü! Ayşe Palu 'cinler bize musallat oldu' dedi
Meral Akşener İmamoğlu tweeti için ilk kez konuştu
Yunanistan'da FETÖ propagandasına Türkiye'den sert tepki: Vahim bir gelişmedir!
Türkiye 12 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Selçuk Bayraktar: Kazandığımız tazminatları burs olarak dağıtmaya karar verdik
Bursa'da yolcu otobüsüyle çarpışıp ikiye bölünen otomobil, sürücüsüne mezar oldu
Konya'da 96 parça tarihi eser ele geçirildi
Nihat Hatipoğlu ile ilgili iddialara yalanlama '4 fakültede dekanlık yapıyor' denmişti
Yorumlar 1 yorum