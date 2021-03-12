BIST 1.557
DOLAR 7,56
EURO 9,04
ALTIN 419,26
HABER /  YEREL

Konya'da 96 parça tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

KONYA'da jandarma ekipleri tarafından ihbar üzerine bir evin ahırında yapılan aramada Bizans, Roma ve Osmanlı dönemine ait 96 parça bakır, gümüş ve bronz sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Abone ol

KONYA Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Fırınlı Mahallesi’nde kaçak kazı sonucunda tarihi eser saklanıldığı ihbarı üzerine bir ev ve çevresinde arama yapıldı.

Mahkeme kararı ile evin ahırında yapılan aramada; Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 43 bakır sikke, 1 bronz sikke ve 3 gümüş sikke ele geçirildi. Ayrıca 1 bakır yüzük, 1 bronz yüzük, 1 adet gümüş yüzük, 1 balta ucu, 1 terazi dirhemi, 44 adet değişik şekil ve ebatlarda obje ile 1 el dedektörüne el konuldu.

Şüpheli A.A. (33) ise ifadesinin ardından serbest bırakılırken; ele geçirilen tarihi eserler adli makamlara teslim edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Nihat Hatipoğlu ile ilgili iddialara yalanlama '4 fakültede dekanlık yapıyor' denmişti
Yunanistan'da lüks cruise gemisinde yangın
New York Valisi hakkında cinsel taciz iddiaları nedeniyle azil soruşturması başlatıldı
Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı
Ezurum'da yan yatan TIR'ın camından çıkan şoför: Beni kim sıkıştırdı
İstanbul'da jandarmadan yasa dışı bahis çetesine operasyon 28 gözaltı
Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac aşısıyla ilgili açıklama
Mısır'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Rusya'nın ABD'yi kızdıracak S-400 açıklamasında Türkiye'ye sürpriz mesaj
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mısır'ın yaklaşımı bölgesel barış için önemli
Yorumlar