New York Valisi hakkında cinsel taciz iddiaları nedeniyle azil soruşturması başlatıldı

New York Eyalet Meclisinde 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle New York Valisi Andrew Cuomo hakkında azil soruşturması açılmasına karar verildi.

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New York Eyalet Meclisi Başkanı Carl Heastie, New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddialarını soruşturmak için oluşturulan azil komitesine ilgili belgeleri toplama, tanıklarla görüşme, mahkeme celbi ve delilleri değerlendirme yetkisi verildiğini söyledi. Heastie, soruşturma komitesine inancının tam olduğunu belirterek, "Vali ile ilgili taciz haberleri ciddi" yorumunda bulundu.

New York Eyalet Kongresinin 59 üyesi, yayımladıkları ortak açıklamada, taciz iddiaları üzerine Vali Cuomo'ya istifa çağrısında bulunmuştu. Eyalet Meclisinin Cumhuriyetçi grubu lideri Will Barclay, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Cuomo'nun azli için tasarı hazırladıklarını duyurmuştu.

Azil davası sürecinde, soruşturma komitesinin incelemesinden sonra Heastie'nin tasarıyı oylama için meclis genel kuruluna getirmesi gerekiyor. Tasarı, 150 sandalyeli meclisten salt çoğunluk olan 76 oyla geçerse 63 kişilik eyalet senatosunda yargılamanın başlaması ve sonunda yapılacak oylamada Cuomo'nun azli için senatonun salt çoğunluğunun 'evet' demesi gerekiyor.