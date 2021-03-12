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Ezurum'da yan yatan TIR'ın camından çıkan şoför: Beni kim sıkıştırdı

ERZURUM'da yan yatan TIR'ın şoförü güçlükle aracın camından çıktı. Şoför yardımına gelenlere, "Beni kim sıkıştırdı" diye bağırdı.

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Kaza, saat 16.00 sırılarında Erzurum Pasinler kara yolunun Nenehatun mevkiisinde meydana geldi. Osmaniye'den yüklediği gübreyi Erzurum'un Horasan ilçesine götüren Mehmet Tekin'in kullandığı TIR, yan yattı. Kazayı görüp yardıma gelenler, şoföre bağırarak sağlık durumunu sordu. İçerden ses gelmeyince birkaç kişi şoförün bulunduğu kabinin camından içeri baktı. Yaşadığı olayın şokundaki şoför iyi olduğunu söyledi.

"Seni kimse sıkıştırmadı"
Bu sırada vatandaşlar jandarma ve 112 sağlık ekibine bilgi verdi. TIR'ın kapıları açılmadığı için camdan çıkan ve isminin Metin Tekin olduğunu söyleyen şoför çevresine toplananlara, "Beni kim sıkıştırdı" diye bağırdı. Kazayı gören birkaç kaç şoför ise, "Seni kimse sıkıştırmadı. Yoldan çıkıp, yan yattın" dedi.

"Araç sıkıştırınca TIR yan yattı"
TIR'ın üzerinde uzun süre bekleyip, yakınlarını telefonla bilgi veren Mehmet Tekin, "Ben yolumda gidiyordum. Fakat bir araç gelip beni sıkıştırınca yoldan çıktım ve tekerler çamura kapılınca TIR yan yattı. Peşimden gelen bir başka TIR'ın şoförü olan arkadaşım o aracın plakasını aldı. Polise vereceğiz" dedi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibine durumunun iyi olduğunu söyleyen TIR şoförü Mehmet Tekin, sadece üzgün ve kızgın olduğunu söyledi.

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