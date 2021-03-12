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HABER /  SAĞLIK

Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac aşısıyla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye’nin de satın aldığı Çin'in Sinovac yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına ilişkin onayı mart sonuna kadar verileceğini bildirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin soruları cevapladı.

Harris, DSÖ'nün Çin'in Sinovac Kovid-19 aşısının kullanımının onayın ne zaman vereceğine ilişkin sorusuna, "DSÖ aşı takip sistemine bakarsanız, Sinovac'ın süreç boyunca oldukça uzun bir yol kat ettiğini göreceksiniz. Sinovac aşısı, şu an değerlendirmelerin son aşamasında" yanıtını verdi.

Sözcü Harris, aşıya ilişkin son aşamada yanıtlanması gereken tüm soruların cevabını bulduğu takdirde DSÖ'nün çok kısa zamanda Sinovac aşısını da acil kullanım listesine ekleyeceğini belirtti.

Sinovac aşısının kullanıma onay verilmesi için tam bir tarih veremeyeceğini aktaran Harris, "Fakat mart sonuna kadar bu kararı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"AstraZeneca aşısının kullanılmaması için hiçbir neden yok"

Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının uygulanmasına ilişkin bir soruya ise Harris, "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok" dedi.

Harris, "Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı" bilgisini verdi.

Danimarka, Norveç, İzlanda, İtalya, Romanya ve son olarak da Bulgaristan'da AstraZeneca Kovid-19 aşısının uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.

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