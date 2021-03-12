26 yaşındaki gencin fotoğrafları şaşırttı! Devenin peşinden ayrılmıyor! Dışkısını yuvarlayarak...

26 yaşındaki gencin Hindistan'da çektiği fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü.

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İngiliz fotoğrafçı Sam Rowley, fotoğraf makinesiyle Hindistan'ın Thar çölünde deve ile bok böceğinin ilişkisini fotoğrafladı. Rowley'in bok böceğinin deve gübresini yuvarlığı anlar dikkat çekerken, böceğin deveden bir an olsun ayrılmadığını gösterdiği anlar görenleri şaşırttı. 26 yaşındaki Sam Rowley, ''Kuzey Hindistan'ı dolaşarak insanlar ve vahşi yaşam arasındaki ilişkiyi fotoğraflıyordum ve çöle doğru bir maceraya atıldım. Bok böceği ve deve arasındaki anlar gerçekten çok etkileyiciydi'' şeklinde konuşuyor. Öte yandan bu kareler sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini topluyor.