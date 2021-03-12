BIST 1.552
DOLAR 7,58
EURO 9,05
ALTIN 415,69
HABER /  YEREL

Bitlis'te iki minibüs kafa kafaya çarpıştı! 17 yaralı var

BİTLİS'te iki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan minibüslerdeki 17 kişi yaralandı. Yaralılar Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

Abone ol

BİTLİS'in Hizan ilçesinde iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.45 sularında Bitlis-Hizan kara yolunun Güzeldere köyü mevkisinde meydana geldi. 34 JG 8209 ve 13 J 1021 plakalı iki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüslerde bulunan 17 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD, 112 ve jandarma ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. 17 yaralı, ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli'den açıklama
Erdoğan, Ekonomi Reformu paketini açıkladı! 850 bin esnafa vergi müjdesi
Gaziantep'te gömdükleri cesedi yakıp kemiklerini çekiçle parçaladılar sonra da toprak karıştırıp...
Afyonkarahisar'da 2 gün arayla kaybolan kardeşler! Sevda yine ortada yok
İstanbul'da komşular camdan içeri girdi! Acı gerçek ortaya çıktı
4 K ile hastalıklardan kurtulmanın yolu
Vanlı anneler evlatları için HDP il binasına yürüdü bunlar Amerika uşaklarıdır
Diyanet'ten 2021 fitre miktarı açıklaması! Fitrenin 30 lira olduğu iddia edilmişti
230 bin lira harcadı! Her tarafını dövmeyle kapladı sadece bir yerine yaptırmadı
Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan hükümete 'Mısır' desteği
Yorumlar