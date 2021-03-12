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Babalığı ifşa partisi yaptı! Genç kadın, eski sevgilisini utandırmak için bakın ne yaptı

BREZİLYA'da genç kadının, eski sevgilisini utandırmak için babalığı ifşa videosu çekmesi büyük ses getirdi.

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Brezilya'nın kuzeydoğusunda yaşayan Millena ve eski sevgilisi, Osasco'da iki ay birlikte yaşadı ancak daha sonra ayrılma kararı aldı. Millena, eşi çocuğunun kendisinin olup olmadığını öğrenene kadar çocuğu büyütmeyeceğini söyledikten sonra altı aylık hamileyken Brezilya'nın kuzeydoğusuna döndü. Kadın doğum yaptıktan sonra DNA testi yaptırdı ve çocuğun babasının eski sevgilisi olduğu belli oldu.

Millena yerel basına verdiği demeçte "Çocuğun onun olduğundan kesinlikle emin olduğumu söyledim" dedi ve belli olduktan sonra bir parti düzenleyeceği kararı aldığını söyledi. Babalığı ifşa partisi adını verdiği tören, 30.000'den fazla beğeni ile anında viral hale geldi.


Gri konfetiler uçuşmaya başladı
Eski sevgilisini utandırmak amacıyla düzenlenen kutlama Millena'nın ailesi ve arkadaşları önünde "Otto'nun babası DNA testi istedi ve ben parti vermeye karar verdim" dediği duyuluyor. "Sonuç pozitifse gri, negatifse mavi olur" diye açıklamaya devam etti. Heyecanlı anne kalabalığın tezahüratları arasında balonu patlattı ve gri konfetiler uçuşmaya başladı.

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