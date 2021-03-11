16 saat çıplak şekilde çalışıyor! Polisliği bıraktı bu işe başlayıp servet kazandı
Arkadaşının önerisiyle polis memurluğunu bırakan 27 yaşındaki genç kadın kısa sürede yeni işiyle servet kazandı.
İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki polis memuru Charlotte Rose, geçtiğimiz yıl polis memurun olmuştu. Göreve başladıktan sonra erkeklerin egemen olduğunu düşündüğü polislik mesleğini bıraktı.
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Rose, bir arkadaşının önerisi üzerine amatör çekimler yapmaya başladı.
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2016 yılında cinsel içerikli siteye üye olup hayranlarına açık fotoğraf ve videolar satmaya başladı.
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Rose, yaptığı açıklamada şu ana kadar 1,3 milyon sterlin kazandığını söyledi.
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