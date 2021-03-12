Adana'da çocuk parkında feci olay! Erkek arkadaşının darp ettiği kadın hastanelik oldu
Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son haber Adana'dan geldi. Genç bir kadın tartışma yaşadığı erkek arkadaşı tarafından hastanelik edildi.Abone ol
Adana'da erkek arkadaşı tarafından darp edildiği öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Beyaz Evler Mahallesi'ndeki çocuk parkında Emine A. ile erkek arkadaşı A.T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
A.T. tarafından darbedilerek yaralandığı ileri sürülen Emine A, olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan A.T'yi bulmak için çalışma başlattı.