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Adana'da çocuk parkında feci olay! Erkek arkadaşının darp ettiği kadın hastanelik oldu

Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son haber Adana'dan geldi. Genç bir kadın tartışma yaşadığı erkek arkadaşı tarafından hastanelik edildi.

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Adana'da erkek arkadaşı tarafından darp edildiği öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Beyaz Evler Mahallesi'ndeki çocuk parkında Emine A. ile erkek arkadaşı A.T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

A.T. tarafından darbedilerek yaralandığı ileri sürülen Emine A, olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis ekipleri, kaçan A.T'yi bulmak için çalışma başlattı.

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