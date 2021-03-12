Süleyman Soylu: 81 vilayetinde afet risklerini belirliyoruz, hedefimiz 51 milyon

"Bu zamana kadar 2 milyon 496 bin 673 vatandaşımıza yüz yüze afet farkındalık eğitimini verdik" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılında hep birlikte oluşturduğumuz sinerjiyle Türkiye'nin 81 vilayetinde afet risklerini belirliyoruz." açıklaması yaptı.

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İçişleri Bakanlığı ile Hak-İş Konfederasyonu arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

Hedefi 51 milyon

Bu zamana kadar 2 milyon 496 bin 673 vatandaşımıza yüz yüze afet farkındalık eğitimini verdik, hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşmak. 2021 yılında hep birlikte oluşturduğumuz sinerjiyle Türkiye'nin 81 vilayetinde afet risklerini belirliyoruz. Afet risklerini azaltma programlarını belirliyoruz. Risk azaltma planı hepimizin yol haritasıdır.

"Kararlı bir duruş sergiliyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise "Bütün sendikalarımızın, üyelerimizin, üyelerimizin yakınlarının bu eğitimi alması konusunda iddialıyız ve gerçekten kararlı bir duruş sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.